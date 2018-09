Annino Mele, l'ergastolano e il carcere

CAGLIARI, 8 SET - Guerra alle carceri da chi le conosce bene. Non è una ribellione, ma una riflessione. Annino Mele, ex primula rossa dell'Anonima sarda, trentuno anni nei penitenziari di mezza Italia dopo la condanna all'ergastolo per sequestri di persona e omicidio, a 67 anni ora è in libertà condizionale. Ma l'uscita dalla prigione è stata soprattutto interiore ed è arrivata molto prima: ieri sera era a Cagliari per presentare il suo ultimo libro, "Il male dell'ergastolano. Ovvero il tarlo della morte" (Edizioni Sensibili alle Foglie), nell'ambito della rassegna Storie in trasformazione-Mutazioni. Lí spiega, raccontando storie di vita vissuta dietro le sbarre, perché la prigione non è la soluzione. "Non ci rendiamo conto che stiamo diventando una società repressivo-poliziesca - ha detto in un incontro con il pubblico - Parallelamente anche la nostra società sta diventando sempre più violenta. Dobbiamo trovare il modo di cambiare, di migliorare questa società: il carcere non è la soluzione