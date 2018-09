Autonomia: A. Fontana, grazie Stefani

MILANO, 8 SET - Un 'grazie' al ministro Stefani e la soddisfazione per il percorso fin qui attuato sul piano dell'autonomia: è il contenuto di un post pubblicato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul proprio profilo Facebook. "Grazie ministro Erika Stefani! - scrive Fontana - Dal primo giorno del mio mandato abbiamo rilanciato concretamente e con determinazione il percorso per l'autonomia e il lavoro è a buon punto sui tavoli tecnici". "Il regionalismo differenziato - aggiunge il governatore -, come ha sempre evidenziato il vicepremier Matteo Salvini, è una priorità del Governo nazionale. Il ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani ci segue e incoraggia quotidianamente. La ringrazio anche per averlo ricordato a quei consiglieri regionali del #Pd un po' 'distratti'. E la ringrazio per aver sottolineato l'ottimo lavoro svolto dalla Lombardia e dalle altre Regioni che hanno avviato il percorso per l'autonomia".