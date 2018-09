Uomo ucciso nel Comasco la scorsa notte

COMO , 9 SET - Il corpo di un uomo di circa 35 anni, all'apparenza nordafricano, ucciso con un colpo di pistola al petto, è stato trovato la notte scorsa alle 3 in un viottolo a Oltrona San Mamette (Como), ai lati della strada provinciale Lomazzo-Bizzarone. La zona è teatro di spaccio di droga e di prostituzione per cui i carabinieri ritengono si possa essere trattato di un regolamento di conti in uno di quegli ambiti. Il cadavere, non ancora identificato, è stato notato attorno alle 3 da gente di passaggio che ha avvisato i soccorritori e i carabinieri.