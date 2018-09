Start-up conquista Conte, nata da sisma

PERUGIA, 9 SET - "Ricevere i complimenti del premier Giuseppe Conte è stata un'emozione forte. Insieme a tutto il team di Weedea sono pronto a collaborare con il Governo": a dirlo, all'ANSA, è l'ingegnere perugino Tommaso Vicarelli, dopo che a Bisceglie, in occasione del Digithon, ha "conquistato" il presidente del Consiglio con la sua idea di start-up "Secure Shelter" per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, un'idea "nata" dal sisma. "Tommaso me lo porto a Palazzo Chigi" ha detto il capo del Governo. Vicarelli, 30 anni, laureato alla facoltà di Ingegneria informatica ed elettronica dell'Università di Perugia, spiega che eventualmente con il premier "dovranno andare tutti i membri del team". "Il nostro progetto - ha spiegato - è figlio di una squadra". Nato nel 2016, ha partecipato a un bando riservato alle Pmi innovative della Regione Umbria. Si tratta di un sistema di monitoraggio in grado di catturare ogni minima oscillazione di un edificio. "Da umbro - ha spiegato - l'idea nasce dal terremoto".