Pd: Martina festeggia 40 anni a festa

RAVENNA, 9 SET - Una festa di compleanno un po' particolare per Maurizio Martina: alla festa nazionale dell'Unità di Ravenna dove, come segretario, terrà il tradizionale comizio di chiusura, ovvero uno degli interventi più significativi a cui è chiamato il leader del partito. Nell'attesa dell'intervento, alla Festa dell'Unità di Ravenna, militanti e volontari hanno voluto festeggiare i 40 anni di Martina preparandogli una torta, in un ristorante della festa.