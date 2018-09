Di Maio a Renzi, proposta Pd su negozi

ROMA, 10 SET - "Se il tempo che Renzi usa per realizzare programmi tv per Berlusconi, lo dedicasse a fare il parlamentare (mestiere per cui è lautamente pagato), saprebbe che proprio il suo partito ha proposto una legge che prevede l'obbligo di chiusura domenicale e che sarà discussa assieme alle altre in commissione". Così in un post sul Blog delle Stelle il vicepremier Luigi Di Maio in cui difende l'idea di chiusura domenicale dei negozi. "Chi invece continua la crociata contro i diritti dei lavoratori è il solito Pd, ormai sempre più scollato dalla realtà", aggiunge Di Maio.