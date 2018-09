Centurioni multati, sanzione da 400 euro

ROMA, 10 SET - Due centurioni sono stati multati dalla polizia locale del reparto Amministrativa del I Gruppo Centro (ex Trevi) al Pincio. Nei loro confronti, entrambi romeni di 34 e 45 anni, è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro ciascuno. Sequestrati inoltre i capi d'abbigliamento, come previsto dall'ordinanza sindacale che sancisce il divieto di qualsiasi attività incentrata sulla disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro - sottolinea la polizia locale.