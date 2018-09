Inchiesta Cisl,Lucci rinviata a giudizio

NAPOLI, 10 SET - L'ex segretario generale della Cisl Campania, Lina Lucci, è stata rinviata a giudizio per violazione regolamento economico interno. A renderlo noto è l'ex sindacalista. "Affronterò il giudizio - ha commentato Lucci - con la serenità di chi è certo di non aver commesso alcun reato, senza celare la profonda amarezza, il dolore e la delusione per il comportamento spregiudicato e calunnioso di chi mi ha voluto trascinare, per ben altri interessi, in questa vicenda surreale". (ANSA).