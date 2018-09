Migranti, Farnesina: frasi Onu ingiuste

ROMA, 11 SET - "L'Italia ritiene inappropriate, infondate e ingiuste le dichiarazioni dell'alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, relative a presunte inadempienze italiane in materia di rispetto dei diritti umani dei migranti". Così la Farnesina. "Da anni - prosegue il Ministero degli Esteri -, l'Italia è impegnata in operazioni di soccorso e salvataggio di persone nel Mar Mediterraneo, cui hanno fatto e fanno seguito onerose e complesse politiche di prima accoglienza nel territorio nazionale. Di queste operazioni, l'Italia ha assunto il costo prevalente, in termini di impiego di risorse umane, mezzi, finanze e soprattutto, impatto sociale e percezione del medesimo".