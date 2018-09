Lite con giovane, ferito a Napoli

NAPOLI, 11 SET - Alla Polizia ha raccontato di aver avuto un diverbio per futili motivi con un giovane sconosciuto che prima lo ha colpito a calci e pugni, poi ha estratto una pistola e gli ha sparato alle gambe. Un uomo di 38 anni è stato ferito la scorsa notte, in via San Biagio dei Librai, nel centro di Napoli ed è ora ricoverato in ospedale. Il colpo di pistola ha provocato la frattura della tibia e del perone. Il racconto della vittima - ora al Loreto Mare - è al vaglio degli investigatori.(ANSA).