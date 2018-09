Migrante pestato a sangue a Sassari

SASSARI, 11 SET - Un giovane migrante è stato pestato a sangue da un branco di almeno cinque ragazzi a Sassari. L'aggressione è avvenuta ieri a tarda serata all'incrocio fra corso Cossiga e viale Berlinguer. Il giovane 22enne della Guinea, arrivato in città come rifugiato e ora studente, ha incrociato un gruppo di ragazzi, e uno di loro gli ha sferrato una gomitata. "Perché fai questo?", gli ha chiesto sorpreso il 22enne. "A casa mia faccio quello che voglio, se non ti sta bene tornatene a casa tua", gli ha risposto l'aggressore, assestandogli un pugno al volto. Poi il branco si è scagliato contro di lui massacrandolo di botte. Le urla di alcune ragazze hanno attirato i numerosi passanti. Un uomo alla guida di un furgone ha fermato il mezzo per la strada ed è intervenuto per evitare che il pestaggio continuasse. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e una pattuglia della squadra Volanti della Questura.