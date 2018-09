Cartomante nasconde fisco 4 milioni euro

PERUGIA, 11 SET - Ha incassato oltre quattro milioni di euro in quattro anni "completamente in nero", secondo la guardia di finanza di Perugia, una cartomante che è stata denunciata a piede libero per evasione fiscale e un caso di truffa. Secondo le fiamme gialle disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro, dove risiede. Tra i casi al centro dell'indagine del gruppo della gdf anche il caso di un uomo afflitto da problemi sentimentali che è arrivato a corrispondere alla veggente oltre 240 mila euro. Una massaia del centro Italia, in un periodo di malessere personale - è emerso dagli accertamenti - in soli tre anni invece ha pagato circa 300 mila euro. Le fiamme gialle del comando provinciale di Perugia - guidato dal colonnello Dario Solombrino - hanno accertato anche altri casi di versamenti pari a 60-70 mila euro per consigli o per tentare di riconquistare l'amore della propria vita. Flusso di denaro documentalmente ricostruito dalla gdf.