Allarme bomba poi rientrato a Reggio C.

REGGIO CALABRIA, 11 SET - Allarme bomba poi rientrato a Reggio Calabria dopo che una telefonata anonima, giunta al centralino dei carabinieri, aveva segnalato la presenza di una bomba nella filiale cittadina della Bnl-Paribas. La sede dello sportello bancario è distante meno di 100 metri dal Duomo della città dove erano in corso le celebrazioni religiose in onore di Maria della Consolazione. I carabinieri, intervenuti assieme agli artificieri dell'Arma e alla Polizia, hanno disposto per questioni di sicurezza l'interdizione al traffico e ai pedoni della zona fino a quando gli esperti, coadiuvati dai reparti cinofili giunti da Vibo Valentia e specializzati nella ricerca di ordigni, non hanno comunicato l'assenza di pericoli. Cessato l'allarme, il blocco delle attività disposto per l'area è stato rimosso anche per consentire la processione del quadro della Madonna della Consolazione prevista dal programma dei festeggiamenti religiosi in corso in città.