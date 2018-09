Taranto,gas Radon in aule scuole Tamburi

TARANTO, 11 SET - Un gruppo di cittadini del rione Tamburi di Taranto ha tenuto un sit-in davanti alla scuola Vico-De Carolis dopo aver appreso che 8 aule di tre plessi scolastici del quartiere sono state interdette per il rilevamento, da parte dell'agenzia regionale per l' Ambiente (Arpa Puglia), di Gas Radon. Il direttore regionale dell'Agenzia per la protezione ambientale, Vito Bruno, afferma che "ci sono casi in cui i superamenti sono piuttosto significativi, in particolare in otto aule, e altri dove il superamento sussiste ma non è altrettanto significativo. Comunque il superamento prevede interventi finalizzati al risanamento". Altre 18 aule, intanto, sono considerate a rischio. I cittadini si attendono ora risposte dalle istituzioni competenti. "Noi ci chiediamo - sottolinea Celeste Fortunato, portavoce del movimento 'Tamburi Combattenti' - cosa hanno respirato i nostri figli lo scorso anno scolastico, l'entità del danno, e se esistono metodi di precauzione".