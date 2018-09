Accusa carabinieri di ferimento,è giallo

BADESI (SASSARI), 12 SET - Un ingegnere di Badesi, Domenico Sanna, 36 anni, è agli arresti domiciliari dal 4 settembre. È accusato di ingiuria e resistenza a pubblico ufficiale, ma secondo quanto riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna l'episodio che ha portato al suo fermo è coperto da un alone di mistero: l'uomo, infatti, afferma di essere stato ferito dai carabinieri. Secondo la versione depositata agli atti, i militari sostengono di essere intervenuti su richiesta della cugina, con cui aveva avuto un alterco in via Mare all'interno del paese gallurese. Sanna era seduto in strada e suonava la chitarra. Accanto a sé un cane corso. Alla vista dei carabinieri si è diretto in tutta fretta verso casa. All'alt intimato dai militari, avrebbe accelerato il passo per poi fermarsi, togliere il guinzaglio al molosso e aizzarlo contro di loro. Temendo di essere aggredito, un militare avrebbe sparato in aria. Sanna si sarebbe spaventato cadendo privo di sensi. L'ingegnere, però, nega questa versione.