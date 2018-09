Diciotti: Bonino,brutta pagina Ue-Italia

ROMA, 12 SET - "Questa vicenda della Diciotti è stata una brutta pagina non solo per l'Unione europea ma anche per l'Italia: l'Europa delle patrie, come le chiamava Pannella, non ci porta da nessuna parte, ma solo a scontri che vedrebbero l'Italia perdente". Così la leader di Più Europa, Emma Bonino, intervenendo al Senato dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sulla vicenda Diciotti. "Plauso alla nostra Guardia Costiera ma vorrei ricordare che non è facendo la voce grossa che si va avanti in Europa: se un'agenzia dell'Onu avvia un'ispezione su di noi, reagire minacciando di togliere i fondi - conclude Bonino - non è un buon modo per andare avanti".