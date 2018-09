Diciotti: Pinotti, sospeso stato diritto

ROMA, 12 SET - "Nei 7 giorni in cui la Diciotti è stata in mare e nei 4 in porto, senza poter attraccare, è stato sospeso il diritto". Lo afferma l'ex ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenendo al Senato, a nome del Pd, dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sulla vicenda Diciotti. "Non è stata una bella pagina per l'Europa, ma neanche per l'Italia", ha aggiunto.