69enne disarma 14enne durante rapina bar

NAPOLI, 12 SET - Durante l'ennesimo tentativo di rapina al bar del figlio, un 69enne ha aggredito e disarmato una coppia di banditi, un 21enne e un 14enne, entrati nel negozio con il volto coperto e con una pistola in mano. É accaduto ieri sera, a Giugliano in Campania, popoloso comune dell'hinterland partenopeo. Nel corso degli ultimi mesi il bar aveva subito già 4-5 rapine. Grazie all'eroico gesto dell'uomo, un ex poliziotto, i due malfattori sono bloccati e poi arrestati dagli agenti del locale commissariato. Il maggiorenne, Davide Porro, 21 anni, e il 14enne sono accusati di tentata rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Il 69enne è riuscito a bloccare l'arma impugnata dal minorenne e a sganciare il caricatore; il 14enne, di buona famiglia, è però riuscito a liberarsi e con l'arma lo ha colpito alla testa, ferendolo. Con l'aiuto di alcuni avventori i due sono stati bloccati e consegnati agli agenti. Sequestrata l'arma risultata una replica in metallo di una semiautomatica priva del tappo rosso.