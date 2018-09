Lourdes, in 2.300 con Arcivescovo Milano

MILANO, 13 SET - Dal 14 al 16 settembre, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, sarà a Lourdes con 2.300 pellegrini ambrosiani, tra fedeli, ammalati e volontari delle associazioni Oftal, Unitalsi, Cav. Nell'occasione - che cade nel 160mo anniversario delle apparizioni della Vergine a Massabielle - sarà ricordato, in particolare, il pellegrinaggio, voluto 60 anni fa dall'allora Arcivescovo di Milano poi papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini, che sarà proclamato santo il prossimo 14 ottobre da papa Francesco. Inoltre i fedeli della Diocesi affideranno alla Madonna di Lourdes anche le conclusioni del Sinodo Chiesa dalle genti, il cammino intrapreso dalla Diocesi di Milano sulla modalità con le quali vivere la fede nelle comunità multietniche. Infine i pellegrini celebreranno anche il primo anniversario dell'ingresso in Milano come Arcivescovo di Delpini.