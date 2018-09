Periferie:Emiliano,ridare soldi a Puglia

BARI, 13 SET - "Abbiamo ricevuto il Ministro dell'Interno ed è chiaro che se c'è un rinforzo delle forze di Polizia che riguardi la Puglia intera, e in particolare alcuni quartiere delle città a rischio, non possiamo che essere contenti ma lo saremmo di più se il Governo restituisse alle città della Puglia, Taranto, Foggia e Brindisi, i finanziamenti delle periferie che sono stati eliminati: parliamo di 18 milioni a città". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando con i giornalisti al termine della visita del ministro Salvini nel padiglione della Regione nella Fiera del Levante a Bari, dove i due hanno avuto un breve colloquio privato nel corso del quale hanno anche parlato della visita del ministro al quartiere Libertà. Quì circa tremila cittadini hanno sottoscritto una petizione contro i migranti. "Ho compreso, dal gesto di chiedermi un breve colloquio privato, - ha detto Emiliano - che il ministro Salvini sa perfettamente quanto e come ci siamo battuti per le periferie pugliesi".