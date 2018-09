CasaPound a Trieste per Grande Guerra

TRIESTE, 13 SET - Si terrà il 3 novembre prossimo a Trieste un corteo nazionale di CasaPound in ricordo della fine della Grande Guerra. Lo conferma all'ANSA Nicola Di Bortolo, coordinatore regionale Fvg di CasaPound. "Trieste - spiega - ci pare una delle città che più ha lottato per l'italianità e per questo l'abbiamo scelta". Si prevedono, aggiunge Di Bortolo, "migliaia di manifestanti. Più di quanti aderirono al corteo di Gorizia, organizzato nel 2015 in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia". "Si tratta - conclude - di una manifestazione legale. Non prevediamo nessun problema in città".