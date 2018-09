'Stesa' clan,colpite finestre abitazione

NAPOLI, 14 SET - Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione in via Nerva, nel quartiere Soccavo, a Napoli: un'ogiva ha infranto il vetro di una finestra mentre un'altra lo ha scheggiato. Incolume l'uomo che vive nella casa finita nel mirino. Si tratta dell'ennesima 'stesa', spari in aria a scopo intimidatorio esplosi durante raid di giovanissimi in moto e legati a clan del quartiere. Un fenomeno che si ripete da tempo a Napoli e che ha provocato anche il ferimento di una donna. Anche in questo caso, secondo i primi accertamenti della Polizia, la persona che vive nell'abitazione di Soccavo non ha nulla a che vedere con la criminalità. La segnalazione dell'esplosione di colpi è arrivata nella tarda serata di ieri alla centrale operativa della Questura. La Scientifica ha trovato 6 bossoli calibro 9 all'esterno dell'edificio mentre due ogive sono finite sul balcone provocando danni ai vetri.(ANSA).