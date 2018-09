Suicidio barista, 27/2 udienza dal Gup

TEMPIO PAUSANIA (SASSARI), 14 SET - Si terrà il 27 febbraio 2019 l'udienza preliminare per i due giovani di Porto Torres (Sassari) Mirko Campus e Roberto Perantoni, 24 e 29 anni, accusati di diffamazione aggravata e morte come conseguenza di altro reato per il suicidio di Michela Deriu, la barista di 22 anni di Porto Torres, che si è uccisa il 4 novembre 2017 a La Maddalena. Il gup di Tempio esaminerà la richiesta di rinvio a giudizio della Procura gallurese. Lo rivela il quotidiano La Nuova Sardegna. Per l'accusa i due hanno offeso la reputazione della ragazza, rivelando informazioni confidenziali sulla sua vita privata e sulle sue abitudini sessuali e divulgando video e foto che la ritraevano durante un rapporto sessuale, contribuendo a determinare la sua volontà suicida. E' probabile che i genitori e la sorella della barista si costituiranno parte civile.