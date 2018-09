Camerino,nessuna notizia organici scuole

CAMERINO (MACERATA), 14 SET - "Non è possibile che a tre giorni dall'inizio della scuola non ci sia alcuna comunicazione ufficiale circa il mantenimento delle classi e degli organici nei comuni del 'cratere'". Ad affermarlo è Gianluca Pasqui, sindaco di Camerino, uno dei centri più grandi del 'cratere' maceratese. "Ad oggi - spiega - relativamente a Camerino, ho letto solo proclami politici su Facebook, da parte dei soliti giannizzeri di partito ma in questi mesi ho avuto un continuo e costante confronto con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, dott. Marco Ugo Filisetti, e non mi pare affatto che ci sia da stare tranquilli e fare festa". "Se i proclami dovessero essere confermati sarei il primo a gioirne - dice ancora il sindaco - ma vorrei vedere qualcosa di ufficiale. Giá nei primi giorni di settembre, ho chiesto ai dirigenti scolastici cittadini di provvedere ai report richiesti dallo stesso Usr per poter ottenere le dovute rassicurazioni sia dal Ministero competente che dalla Regione".