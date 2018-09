Carbonizzati 10mila pulcini di tacchino

BERGAMO, 14 SET - Oltre diecimila pulcini di tacchino sono morti carbonizzati in un incendio in un capannone della Cascina Palazzo di Cologno al Serio (Bergamo), nella notte. Ci sono volute tre ore e l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Treviglio, Romano, Dalmine e Madone per fermare le fiamme divampate in località Fornasette. Ancora da chiarire le cause del rogo. Una parte di un capannone è andata distrutta e per gli animali non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i veterinari dell'Ats di Romano di Lombardia, oltre ai carabinieri.