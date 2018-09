Conte, rafforziamo Centri per impiego

TRIESTE, 14 SET - "Stiamo lavorando per rafforzare i centri per l'impiego e su questo so che la vostra sensibilità è notevole. In questi giorni siamo in piena fase di studio del meccanismo per potenziare i centri", quindi "non vi sto chiedendo una collaborazione per l'anno prossimo, ma se un vostro delegato può portare il frutto della vostra proposta e mettersi in contatto con la cabina di regia" che è già al lavoro. E' l'invito che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto alle Acli, in occasione del 51/mo Incontro nazionale di Studi dell'associazione. Con i centri per l'impiego, ha osservato Conte, "possiamo evitare la finalità meramente assistenziale e usare uno strumento di cittadinanza effettivo per recuperare al circuito lavorativo le persone".