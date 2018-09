Sospese fatture telefoniche sfollati

GENOVA, 15 SET - Oltre che per le utenze tradizionali di gas ed energia elettrica, anche per quelle telefoniche saranno sospese le fatturazioni agli sfollati del Ponte Monrandi. Lo rende noto il Corecom della Liguria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito le iniziative urgenti messe in campo dai principali operatori. "Ritengo lodevole l'iniziativa assunta da Agcom a livello nazionale - commenta il presidente del Corecom Liguria, Vinicio Tofi - da una prospettiva più vicina al drammatico scenario di questa tragedia, in qualità di presidente di Corecom Liguria non posso che rivolgere un nuovo e più accorato appello affinché gli operatori partecipino in maniera ancora più incisiva a favore di chi sta cercando faticosamente di risollevarsi".