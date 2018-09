Bambina precipita da terzo piano, grave

BRESCIA, 15 SET - Una bambina di quattro anni di origini ghanesi è precipitata dalla finestra del terzo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia. È accaduto questa mattina a Carpenedolo, in provincia di Brescia. La bimba, sola in casa al momento dell'incidente, è ricoverata in prognosi riservata in ospedale. La madre non era in casa perché stava accompagnando l'altro figlio a scuola.