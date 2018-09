Travolto da albero, morto a Muro Lucano

POTENZA, 16 SET - Travolto da un grosso albero che stava tagliando insieme a un parente (rimasto gravemente ferito), un uomo di 37 anni è morto stamani a Muro Lucano (Potenza). Sull'incidente, avvenuto in una zona alla periferia della cittadina lucana, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Melfi (Potenza). Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale San Carlo di Potenza dove è stato ricoverato in gravi condizioni.