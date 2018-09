Papa: selfie con Alessia e Gabriele

SIRACUSA, 17 SET - Sono stati i primi a farsi un selfie con il Papa. Un'occasione irripetibile per Alessia, 15 anni, del gruppo Agesci "Canicattini 1", e Gabriele, 14 anni, dell'Azione cattolica della parrocchia Sacra Famiglia, scelti dall'Ufficio per la pastorale giovanile per rappresentare l'Arcidiocesi di Siracusa nel saluto a Papa Francesco, a Palermo, sabato scorso. Un saluto, un sorriso e il regalo del fazzolettone scout al Santo Padre. Ma Alessia non ha resistito a uno scatto ravvicinato e ha estratto il cellulare dalla tasca.