Aereo guasto,tunisini espulsi son liberi

TORINO, 16 SET - L'aereo si guasta e 15 tunisini che dovevano essere espulsi tornano liberi, anche se con un foglio di via che li obbliga a lasciare l'Italia. L'episodio, di cui scrive oggi il quotidiano 'Il Tempo', è avvenuto la settimana scorsa. "Ci sarebbe da ridere se non fosse che la questione immigrazione è maledettamente seria" afferma Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino. Nel servizio erano impegnati cento agenti, di cui 18 da Torino, partiti dal Cpr per scortare 7 tunisini. "Dopo 10 ore sono arrivati a Fiumicino - dice Bravo -. dove sarebbero confluiti altri tunisini partiti da altre parti d'Italia. Il charter doveva essere diretto a Palermo e poi in Tunisia ma alle 9 si è scoperto che l'aereo era guasto". Due tunisini sono stati portati nel Cie, dove erano disponibili posti, mentre per altri 15 è scattato il foglio di via. "Ma nessuno ottempererà all'ordine - conclude Bravo - Rilasciarli, per quanto legittimo, fa venir meno lo sforzo e l'impegno dei poliziotti".