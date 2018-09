Meloni, vertice c.destra anche domani

ROMA, 17 SET - "Già domani potrebbe essere la giornata buona per vedersi e per parlare di elezioni regionali e di amministrative". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni spiegando di aver sentito ieri sera al telefono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. "E' - spiega - un'ottima notizia la ripresa dei rapporti tra Berlusconi e Salvini dopo le tensioni sulla Rai. L'appuntamento di ieri sera ad Arcore è stato un appuntamento importante per il clima. Quanto prima si deve fare un vertice di tutti il centrodestra".