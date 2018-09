Regeni: Sisi, eliminare ostacoli

IL CAIRO, 17 SET - Nel ribadire la "determinazione" dell'Egitto a scoprire la verita' sulla tortura a morte di Giulio Regeni, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi "ha affermato di aver dato istruzioni per eliminare ogni ostacolo alle inchieste in corso al fine di risolvere il caso, giungere ai criminali e consegnarli alla giustizia": lo si afferma in un comunicato della presidenza egiziana sull'incontro odierno di Sisi con il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico al Cairo.