C.destra: Giorgetti, vediamo se intesa

ROMA, 17 SET - "Adesso vedremo se il centrodestra in settimana troverà la quadra su tante questioni". E' l'auspicio del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti rispondendo a una domanda sul futuro del centrodestra, a margine di un convegno sulle politiche spaziali alla Farnesina. A proposito dell'incontro avvenuto ieri sera tra Silvio Berlusconi e il vicepremier Matteo Salvini ad Arcore, Giorgetti ha aggiunto: "Ho partecipato a una cena guardando una partita. Gli incontri del centrodestra saranno in settimana. Di queste cose se ne parlerà" ricordando che "un incontro del centrodestra ci sarà in settimana, quando ci sarà anche Giorgia Meloni". E ha continuato:"Ieri si sono incontrati Salvini e Berlusconi dopo tanto tempo. È stato un incontro, da quello che ho visto io, cordiale anche se a volte con momenti di non perfetta coincidenza di vedute. Però è opportuno che si discuta, ci si confronti".