Sassari, due scuole chiuse

SASSARI, 17 SET - A Sassari il nuovo anno scolastico inizia con due scuole dell'infanzia in meno a causa dei lavori in corso. Sono gli istituti della borgata di Ottava e di viale Trieste, nel centro cittadino. A Ottava la scuola era stata chiusa a giugno perché da alcune verifiche erano emersi problemi di staticità nei solai di due aule. L'estate, però, non è bastata per concludere i lavori di messa in sicurezza e ripristino e il Comune ha annunciato, la scorsa settimana, che sarà necessario almeno un altro mese per completare le opere e restituire la scuola ai bambini. Nel frattempo i piccoli alunni hanno iniziato le lezioni nelle aule dell'istituto comprensivo di Li Punti, dove saranno accompagnati ogni giorno dal servizio gratuito scuolabus messo a disposizione dal Comune. In viale Trieste, invece, i lavori non sono ancora iniziati. Le verifiche sulla sicurezza dell'antico stabile, hanno evidenziato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti prima di capire di quali interventi abbia bisogno la scuola.