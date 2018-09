Pd: Renzi, fuoco amico ammazza leader

ROMA, 17 SET - "Un Pd de-polemicizzato sarà possibile?": è il titolo di uno degli argomenti affrontati da Matteo Renzi nella sua enews. E l'ex segretario Dem risponde: "Penso sia importante che il Pd non riprenda la consueta polemica interna. L'ho detto ovunque, l'ho scritto. A forza di fuoco amico si ammazza qualunque leadership". Poi si sofferma sulle frequenti critiche al suo "caratteraccio", e replica così: "Io vorrei critiche o rilievi sui risultati del nostro governo e magari anche qualche comparazione con quelli di adesso invece che critiche sul mio carattere. E conclude: "Io e il mio carattere vi mandiamo un sorriso da Shangai. Non molliamo, amici delle enews. Stiamo per entrare in un autunno ricco di cose da fare insieme: non stupitevi se tornano ad attaccarci".