Minacce a parroco Gaeta per spese festa

ROMA, 17 SET - L'arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, ha espresso "piena solidarietà" al sacerdote don Antonio Cairo che, davanti alla parrocchia santuario di San Nilo Abate a Gaeta (Latina) dove è parroco, è stato oggetto di minacce. "Da diversi anni don Antonio Cairo è oggetto di offese e attacchi, anche su internet e sui social network, in cui si oltrepassa il limite della dignità - sottolinea il vescovo Vari - e del rispetto personale". L'arcivescovo di Gaeta si dice "seriamente preoccupato" per la sicurezza di don Antonio. Secondo la ricostruzione del vescovo il parroco è stato criticato e aggredito per le feste, in particolare quella di San Nilo. L'arcidiocesi di Gaeta - mette in chiaro mons. Vari - "non contribuisce alla realizzazione delle feste delle comunità parrocchiali" e "la realizzazione delle feste non toglie risorse ai poveri che sono serviti dalle comunità parrocchiali, ma spesso diventa occasione per destinare maggiori risorse a favore delle iniziative di carità".