Genitori preoccupati per Radon a scuola

TARANTO, 17 SET - Primo giorno di scuola negli istituti del rione Tamburi di Taranto, ma non per tutti. Alcuni genitori hanno infatti deciso di non far entrare i propri figli perchè pretendono garanzie scritte in merito all'assenza di pericoli dopo il rilevamento, nelle scorse settimane, di un valore extra soglia di gas radon nei plessi De Carolis, Vico e Deledda. Una delegazione di genitori ha parlato con il dirigente scolastico e poi si è recato in Municipio per un confronto con il presidente del Consiglio comunale Lucio Lonoce e l'assessore Francesca Viggiano. Nel tavolo tecnico convocato nei giorni scorsi era stato spiegato che la concentrazione del gas radon può essere mantenuta bassa aerando i locali, sistemando eventuali crepe e prese elettriche. I cittadini vogliono conoscere i risultati del primo semestre di rilevazioni di gas radon e chiedono di accertare l'efficacia del sistema di aerazione. L'assessore Viggiano ha precisato che sono stati fatti due sopralluoghi e che non ci sono rischi.