Protesta inquilini parco set Gomorra

NAPOLI, 18 SET - Un palazzone fatiscente a ridosso delle 'vele' di Scampia a Napoli, un set 'naturale' per la nuova serie Gomorra in produzione ma al centro di una protesta di una ottantina di famiglie residenti da oltre trent'anni; chiedono al Comune ed alla Prefettura un immediato intervento per scongiurare lo sgombero paventato dai curatori fallimentari. Gli inquilini denunciano anche il grave stato di abbandono degli edifici: anche sui pilasti portanti sono visibili segni di cedimento e di corrosione del cemento armato, dicono. ''Da tempo - spiega Loredana Ronchi, portavoce degli inquilini - cerchiamo un incontro con il Comune che noi sappiamo essere proprietario dell'immobile e nessuno ci ha ancora spiegato a quale titolo ed a nome di chi noi inquilini stiamo ricevendo offerte di acquisto da parte dei curatori. Chi risiede in queste case non è in condizione di pagare quanto richiesto e non può certo per questo essere sbattuto in strada''.