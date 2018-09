Pd: Martina, basta, più generosità

ROMA, 18 SET - "Io chiedo a tutti più generosità e meno arroganza. Se si parla del PD bisogna avere rispetto prima di tutto dei suoi militanti, iscritti, amministratori, elettori che lavorano con passione e non si meritano certi titoli. Adesso basta. Chi pensa che il PD si debba estinguere non capisce che oggi questa comunità è l'unico argine al pericolo di questa destra". Così in una nota il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina.