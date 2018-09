Rossi, Pd è al capolinea

FIRENZE, 18 SET - Per il Pd "mi sembra che siamo un po' al capolinea, ma il capolinea in effetti sono state le elezioni, con la sinistra che non è mai stata così in basso. Più che inviti a cena e polemiche la situazione merita che si discuta veramente dei contenuti". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, ed esponente Leu, Enrico Rossi a Raninews24. "Mi pare che la reazione nel Pd, ma anche in Leu, sia una reazione a chiusura del gruppo dirigente - ha aggiunto Rossi - questo non va bene, bisogna invece mettere in campo autocritica, proposte, trovare elementi comuni e fare un'analisi corretta della situazione in cui siamo".