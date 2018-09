Scontro tra minori in bici, uno è grave

MILANO, 18 SET - Scontro frontale sulla pista ciclabile di via Valparaiso a Milano tra due minorenni, di 15 e 16 anni, che guidavano le loro biciclette. I due stavano percorrendo la pista in senso opposto, uno proveniva da via Solari e l'altro da via Bergognone e si sono scontrati all'altezza del civico 14. Il quindicenne è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Niguarda, il sedicenne si trova al San Carlo in codice giallo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.