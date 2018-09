Incendio Parco Aspromonte, una denuncia

CIMINA' (REGGIO CALABRIA), 18 SET - Un bracciante agricolo di 45 anni è stato denunciato dagli uomini del Reparto carabinieri del Parco nazionale dell'Aspromonte con l'accusa di avere causato un incendio boschivo all'interno dell'area protetta in provincia di Reggio Calabria. I militari stazione Parco di Gerace, nell'ambito di un servizio svolto sul territorio Parco, hanno sorpreso l'uomo in località Cavaleri di Ciminà dove, secondo quanto riferito, aveva poco prima appiccato un rogo. Il quarantacinquenne è stato trovato in possesso dell'accendino utilizzato per dare fuoco alle sterpaglie.