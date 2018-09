Perquisizioni per Verdini e Ciocchetti

ANSA) - ROMA, 18 SET - In queste ore sono in corso perquisizioni presso le abitazione dell'ex parlamentare Denis Verdini e dell'ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis. Nell'indagine risultano indagati anche l'ex presidente dell'Assemblea capitolina, Mirko Coratti, già coinvolto in Mafia Capitale e condannato in secondo grado a 4 anni e sei mesi.