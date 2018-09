Studenti liceo Sannazaro in assemblea

NAPOLI, 18 SET - Assemblea dei ragazzi del liceo ginnasio Jacopo Sannazaro di Napoli. Gli studenti, chiamati a raccolta dai rappresentanti di istituto, si sono dati appuntamento alle 8 fuori scuola, prima di spostarsi nella vicina piazza Fuga. Qui, sulle scale, in piazza e nello slargo, in tanti hanno preso parte all'assemblea, convocata come forma di protesta, con annessa assenza di massa, per le poche aule (48 a fronte di 53 classi) che ha determinato malumori e polemiche nell'avvio dell'anno scolastico, a causa di attività extra moenia che ha visto i ragazzi, in qualche caso, partecipare a "gite al mare" o andare nella Villa Floridiana, parco pubblico poco distante dalla scuola, a giocare a freesbe. I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno partecipato, successivamente, a un incontro organizzato dalla Quinta Municipalità. Secondo quanto fa sapere uno di loro, la Municipalità sarebbe pronta a prendere contatti anche con l'Ufficio scolastico regionale della Campania per risolvere l'assenza delle aule.