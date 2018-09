M5s,tagli pensioni d'oro sopra 4500 euro

ROMA, 18 SET - "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera. "Ce lo chiedono tutti i cittadini onesti - prosegue - che per anni hanno dovuto pagare anche per i loro privilegi. In questo modo potremo aiutare milioni di persone in difficoltà, istituendo una pensione di cittadinanza di 780 euro".