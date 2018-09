Agguato tra i passanti a Bari, un ferito

BARI, 18 SETT - Un giovane è rimasto ferito in un agguato avvenuto questa sera nel quartiere Madonella di Bari. Al momento non è stato reso noto il nome del ferito che avrebbe 28 anni e sarebbe un pregiudicato; le sue condizioni non sono gravi. Persone non ancora identificate hanno sparato, tra la gente che in quel momento si trovava nella zona, contro un giovane che pare fosse fermo, a bordo di un ciclomotore, in via Dalmazia, angolo via Spalato. Ci sarebbe stato un inseguimento e poco dopo, in via Cattaro, il giovane si è accasciato al suolo, ferito. Nella zona in quel momento, tra i numerosi passanti che terrorizzati hanno cercato riparo nei portoni, c'era anche un consigliere comunale, Michele Caradonna, di Fratelli d'Italia, che ha cominciato a filmare e a postare su Facebook tutto quello che avveniva. Alcuni testimoni avrebbero detto agli investigatori che i colpi di arma da fuoco sarebbero stati preceduti da un litigio. Sul posto polizia, carabinieri, una pattuglia dell'antiscippo e la polizia locale