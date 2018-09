Centinaio, Tria rispetti accordi governo

ROMA, 19 SET - "Tria il panettone lo mangia come tutto il governo. Ricopre il ruolo che sapevamo, abbiamo insieme deciso di fare questa esperienza di governo è giusto che Salvini e Di Maio cerchino di spingerlo ad aprire di più la borsa. E anche io vorrei evitare di trovarmi dei tagli in agricoltura o peggio nel turismo e arrabbiarmi prima di Natale che non fa bene. Tria deve fare il suo e rispettare accordi di governo e con gli italiani": lo ha detto il Ministro per le Politiche agricole e il turismo, Gian Marco Centinaio alla trasmissione L'aria che tira su La7.