Assisi-Napoli unite nel nome loro santi

ASSISI (PERUGIA), 19 SET - Assisi e Napoli unite nel segno di San Francesco e di San Gennaro, per il quale oggi si è ripetuta la liquefazione del sangue. "In questo giorno di festa i frati del Sacro Convento di Assisi ringraziano la comunità ecclesiale e civile campana, che festeggiano il loro Patrono guardando san Francesco in vista dell'annuale pellegrinaggio il prossimo 4 ottobre ad Assisi" ha sottolineato il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. Sarà la Campania, infatti, quest'anno a donare, a nome di tutte le regioni, l'olio per la lampada votiva del Patrono d'Italia. "Grande entusiasmo e partecipazione - ha evidenziato ancora, in una nota, padre Fortunato - da parte di pellegrini e istituzioni religiose e civili alla festa di san Francesco dove sono previste migliaia e migliaia di adesioni". (ANSA).