Mattarella, riflettere su eccidi nazisti

ROMA, 19 SET - "Il mio auspicio e la mia più profonda convinzione" è che la strage nazista di Boves del '43 nel cuneese possa "costituire momento di riflessione per le giovani generazioni circa le terribili prove che l'Italia ha dovuto affrontare per riconquistare libertà, democrazia e dignità nazionale". Lo scrive il presidente Sergio Mattarella in un messaggio nella ricorrenza del settantacinquesimo anniversario dell'eccidio di Boves dove i nazisti fucilarono una serie di civili come atto di rappresaglia.